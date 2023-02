Wegenwerken in zone van gasexplosie Oostende worden heropgestart

Vorig jaar, op 13 oktober was er tijdens de wegenwerken een zware gasexplosie, door een arbeider die met zijn kraan een gasleiding had geraakt. Drie mensen raakten zwaargewond. Veel huizen en winkels waren beschadigd. Het parket moest alles onderzoeken, waardoor de werken tot vandaag stil lagen. Tot onvrede van de buurtbewoners en de handelaars, want er kwam nauwelijks nog volk over de vloer in de winkels.