2de stakingsdag voor werknemers depot Decathlon in Willebroek: "Directie wil geen duidelijkheid geven over de toekomst van het depot"

Het personeel is ook bang dat de activiteiten in het depot worden afgebouwd. De directie gaat voorlopig niet in op een vraag voor overleg. "Er is sprake van een vermindering van het aantal shiften. De e-commerce activiteiten worden afgebouwd", zegt Matthieu Marin van de socialistische vakbond BBTK. "Er wordt geen uitleg gegeven over de toekomst van het depot. Dat zorgt voor ongerustheid en die wordt op geen enkele manier weggenomen door de directie, integendeel."