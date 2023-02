Wolf loopt door tuinen en golfterrein in Haacht, Keerbergen en Schriek: "Jonge wolf op doortocht" 

Loos is niet verrast door de komst van een wolf in onze provincie: "We hadden hem verwacht. Het is zwerfseizoen voor de wolven. Het gaat dus om een jongvolwassen dier dat het nest verlaat en op zoek gaat naar een eigen plek ergens in België of zelfs Europa", vertelt hij. "De wolf kan honderden of zelfs duizenden kilometers afleggen en eender waar terechtkomen." Maar in Keerbergen, Haacht of Schriek zal de wolf niet blijven wonen, zegt Loos: "Dat is niet de juiste leefomgeving voor de wolf."

Het gaat trouwens om de tweede wolf die op enkele dagen tijd door onze provincie is getrokken. Loos zelf ontdekte afgelopen weekend sporen van een andere wolf die door Lubbeek en Bierbeek is getrokken.