Ziekenhuis Geel erkend als regionaal traumacentrum voor verzorging zwaargewonde slachtoffers van ongevallen

"We zitten in een regio met heel wat industrie, middelgrote steden en snelwegen", vertelt CEO Jan Flament. "Patiënten die na een zwaar ongeval complexere zorg nodig hebben, kunnen hier terecht. Dat gebeurt door de samenwerking van heel wat artsen en verpleegkundigen. Die erkenning wil zeggen dat we daar voor georganiseerd en uitgerust zijn. We kunnen ook nog beter samenwerken met het UZA, wat een supraregionaal traumacentrum is. Wanneer bepaalde apparatuur in uitzonderlijke gevallen niet bij ons niet aanwezig is, kunnen we de patiënten ook naar het UZA doorverwijzen. Dat betekent dat je in elke situatie de beste behandeling kan voorzien." Er wordt ook samengewerkt met AZ Voorkempen in Malle, wat een lokaal traumacentrum is.