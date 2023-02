Zo'n 72.000 geïnteresseerden voor groepsaankoop energie door de provincie West-Vlaanderen

Zo'n 72.000 potentiële klanten, dat is het voorstel waarmee de provincie West-Vlaanderen goede prijzen wil afdwingen bij de energieleveranciers. De voorbije weken konden geïnteresseerden intekenen. Dat kan ook de komende dagen nog. Toch is het cijfer dat vandaag op de meter staat niet onbelangrijk. "Want dat is het cijfer waarmee we naar de energieleveranciers trekken", zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit).

"En het spreekt vanzelf: hoe meer potentiële klanten we kunnen aanbieden, hoe meer die leveranciers hun best zullen doen om een goede prijs te bieden." Ruim 70.000 mensen is een mooi getal, vindt Vanlerberghe. "Vorig jaar waren het er 90.000", zegt hij, "maar dat was dan ook een uitzonderlijk jaar. Het cijfer nu, ligt meer in de lijn van wat we normaal halen."