700 zonnepanelen op oude vliegtuighangar gaan stroom opwekken voor Ravels

Vlakbij de Nederlandse grens staan 17 hangars op het vliegveld van Weelde bij Ravels. De hangars worden nu gebruikt als opslag- en evenementlocatie voor de gemeente en verenigingen en als recreatieterrein. De 17 hangars zijn goed voor een dakoppervlakte van 5000 m². Op één van de hangars komen tegen het najaar 689 zonnepanelen, vertelt burgemeester Walter Luyten (CD&V) : "Bij hangar 15 staat nog een transformatorcabine, daardoor kunnen we de stroom rechtstreeks op het electriciteitsnet zetten". Voor de gemeente heeft het project alleen maar voordelen: "We gebruiken groene stroom en verlagen daarmee onze co2-uitstoot, dat past perfect in ons klimaatactieplan. Daarnaast hebben we ook 20 jaar lang een vaste prijs voor de elektriciteit die we afnemen."