74-jarige vrouw uit Adinkerke overleden tijdens fietstocht

Met het zonnige weer besloot de bejaarde vrouw uit Adinkerke samen met haar man een stevige fietstocht te maken. Via De Moeren reden ze langs de landelijke wegen naar Alveringem. Kort voor de middag ging het mis. De vrouw viel plots neer in de Hondspootstraat in Stavele. “Haar man belde onmiddellijk de hulpdiensten”, zegt korpschef Peter Billiouw van politiezone Spoorkin. “Een ambulance en MUG-dienst dienden de vrouw de eerste zorgen toe. Ondanks de vele reanimatiepogingen is de vrouw ter plaatse overleden aan de gevolgen van een hartstilstand.”