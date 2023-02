Gezocht: 90 mannen voor 90e verjaardag van Madeleine uit Eigenbilzen

Diana Lambrigts uit het Limburgse Eigenbilzen is op zoek naar 90 mannen die de grootmoeder van haar beste vriendin willen verrassen voor haar 90e verjaardag. “Ik zei al grappend dat ik voor haar verjaardag 90 mannen zou laten langskomen. Toen ik de twinkeling in haar ogen zag, besloot ik dat ik het ook echt moest doen”, vertelt Diana in "Goeiemorgen Morgen!" op radio2.