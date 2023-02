Aannemers in Turkije nemen het niet altijd even nauw met de veiligheid: "Steunkolommen worden soms gewoon weggehaald"

Er worden in Turkije ook nog altijd appartementsblokken gebouwd die in strijd zijn met de bouwvoorschriften of die zelfs geen vergunning hebben. "In de laatste 20 jaar is er 9 keer een grootschalige regularisatie van gebouwen gebeurd. Gebouwen waarbij overtredingen zijn vastgesteld, die dus niet voldoen aan de bouwvoorschriften. Niet toevallig gebeurde die regularisatie telkens net voor de verkiezingen. In de zwaarst getroffen steden staan 140.000 gebouwen die bouwtechnisch niet in orde zijn. Dat vind ik schrijnend", zegt Uyar.

"In Turkije werken veel mensen ook niet met een architect. Ze stappen in een project van een aannemer. Als particulier heb je dan weinig inspraak." De wetgeving is er, maar er moet volgens Uyar beter gecontroleerd worden. "Er is verbetering geweest na 1999, er zijn strengere wetten gekomen. Ik hoop dat die na deze aardbeving strenger opgevolgd zullen worden."