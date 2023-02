Actiegroepen stellen Lantis en Vlaamse overheid in gebreke: "Geen studie over best mogelijke waterzuiveringstechnieken van PFAS bij bouw Scheldetunnel"

De Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek, Climaxi, Red Onze Kleiputten en burgerplatform OnzeMobiliteit stellen Lantis, COTU (Tijdelijke Maatschap Oosterweeltunnel) en de Vlaamse overheid in gebreke.

De onderzoeksinstelling VITO meldde dinsdagnamiddag in een brief dat er geen studie is afgerond over de “Beste Beschikbare Technieken” (BBT) om water te zuiveren van PFAS. “De overheid vergunt met andere woorden de werken zonder dat de beste waterzuiveringstechnieken door VITO onderzocht zijn”, klinkt het bij de actiegroepen. “Daarmee toont de overheid aan dat ze niet zorgvuldig handelt. We stellen Lantis en de overheid verantwoordelijk voor alle schade die ze hierdoor veroorzaken.”