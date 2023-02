Antwerpse drugscrimineel "De Algerijn" opnieuw veroordeeld tot 8 jaar cel, deze keer voor ontvoering van andere drugscrimineel

Muslim I. had in opdracht van "De Algerijn" Magomed-Emi Y. ingeschakeld voor een geldtransfer die plaatsvond in Duitsland. Magomed-Emi Y. kreeg daarbij een stashvoertuig (een wagen met verborgen ruimte) ter beschikking en een appartement om de drugs op te slaan. Later bleek alle contact tussen de twee partijen verbroken en bleek 350.000 euro, blokken cocaïne en een wapen uit het appartement gestolen te zijn. Magomed-Emi Y. werd daarbij verdachte nummer één. Hij werd gelokaliseerd en ontvoerd. Toen de politie Magomed-Emi Y. hem confronteerde met die versie van de feiten, gaf hij dan toch toe dat hij ontvoerd was omdat hij drugs en geld had gestolen.