Steeds meer Vlamingen en Brusselaars met migratieachtergrond trekken naar stadsranden en grensgemeenten

Vlaanderen en Brussel worden superdivers. Eén op vier inwoners in het Vlaams Gewest had in 2020 een niet-Belgische origine. Dertig jaar geleden was dat nog 6,5 procent. Vlaanderen telt bovendien meer dan 180 verschillende herkomstnationaliteiten. Dat blijkt uit de Atlas Superdiversiteit Vlaanderen, een rapport dat de evolutie, schaal en spreiding van migratie van de laatste dertig jaar (1990-2020) in kaart brengt. De Atlas is opgemaakt door de hogeschool Odisee en de KU Leuven, in opdracht van de Vlaamse overheid.