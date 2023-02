Bassevelde herstelt muziekkiosk met iconische lier in al z'n glorie

Door de tand des tijds is de volledige constructie vervallen. Daarom wordt de kiosk gerestaureerd. In een eerste fase worden de asbest dakleien ervan gehaald en vervangen door kunststofleien. "Bij het verwijderen van de leien zagen ze dat de dakbebording in slechte staat is", legt projectleider Laurent Lievens uit. "Dus we gaan nu beginnen met het metaal opnieuw te schilderen met anti-roest, nadien gaan we het hout terug vastmaken en beborden." De nieuwe leien die erop komen zijn kunststofleien. Een vereiste van Erfgoed Vlaanderen, zegt Lievens: "Die leien zijn in de reguliere handel moeilijk te vinden. Daarom hebben we een aannemer moeten zoeken die voor ons mollures heeft gemaakt, met de hand."

De werken zullen over 2 weken klaar zijn en worden op iets meer dan 40.000 euro geraamd. Assenede kan rekenen op een erfgoedpremie van de Vlaamse overheid van 30.000 euro.