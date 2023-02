Belgische begrotingsput 7 miljard euro kleiner dan gevreesd: "Kleine opsteker, maar niet het moment om victorie te kraaien"

De voorlopige raming van de Belgische begroting van vorig jaar is bekend en het blijkt een meevaller te zijn, want het gat in de begroting is 7 miljard euro kleiner geworden dan gevreesd. In oktober vorig jaar ging de federale regering nog uit van een tekort van 5,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) of 29 miljard euro. Nu is dat bijgesteld naar 4 procent van het bbp of 22 miljard euro.