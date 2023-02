Italiaanse zanger Blanco vernielt bloemstukken op prestigieuze Sanremo-festival uit frustratie over technische problemen

Vorig jaar won het duo Mahmood en Blanco met het liedje "Brividi". Ze kregen daarmee een ticket voor het Songfestival. Het Sanremo-festival fungeert namelijk ook als preselectie voor het Eurovisiesongfestival, alhoewel "Sanremo" in Italië veel meer prestige geniet dan Eurovision. In dat licht is het des te pijnlijker wat er gisteravond gebeurd is.

Blanco mocht zijn nieuwe liedje brengen, maar hij had duidelijk problemen met zijn oortjes. "Ik hoor mijn stem niet", gaf hij aan. Dat maakt het inderdaad moeilijk voor een zanger om te zingen op zo'n podium. Blanco raakte er danig gefrustreerd door, dat hij er kennelijk niets beter op vond om de bloemstukken op het podium kapot te schoppen. Hij viel ook zijn muzikanten lastig. Het publiek van Sanremo kon het duidelijk niet smaken en trakteerde Blanco na het "optreden" op boegeroep en een fluitconcert.

Blanco is dit jaar geen kandidaat op "Sanremo". Zaterdag is er de finale en weten we meteen ook wie Italië zal vertegenwoordigen op het Songfestival. Een van de topfavorieten is Marco Mengoni, die in 2013 al eens de Italiaanse Eurovisie-zanger was.