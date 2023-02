Blankenberge gaat lachende frietzakken en reuzengrote sandwiches verbieden

Vanaf volgende maand mogen handelaars in Blankenberge niet meer onbeperkt grote borden of andere blikvangers op het trottoir zetten. Denk maar aan de lachende puntzak voor een frituur of het reuzegrote broodje voor een sandwichbar. Ze geven een slordige indruk, vindt het stadsbestuur, en staan vaak in de weg.