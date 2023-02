Brandweer rukt uit voor vals alarm in Veurne: rook van "loodsbrand" blijkt gewoon waterdamp te zijn

Toen fietsers rond 8 uur deze ochtend over de Pastorijweg in Bulskamp reden, deden ze een melding bij de brandweer omdat ze dachten dat er rook opsteeg uit een boerderij. "We kwamen snel ter plaatse maar merkten al snel het niet om een echte brand ging", zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. "Er werd een verkenning gedaan rond de loodsen en vanuit het zichtpunt van de fietsers was opstijgende waterdamp te zien van een luchtzuiveringsinstallatie aan de loodsen."

Ondanks het valse alarm toont de brandweer wel begrip voor de melding van de fietsers. "Door de kou leek die waterdamp inderdaad op opstijgende rook", geeft Louagie toe. "Maar er bleek dus niets aan de hand te zijn. Na controle konden alle manschappen dan ook snel terugkeren."