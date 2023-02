Witte Huis: "Voorbije jaren Chinese ballonnen waargenomen boven 5 verschillende continenten"

Brokstukken van de ballon en vooral de apparatuur die eraan hing, werden verzameld om te analyseren. De ballon was zo'n 60 meter lang en had volgens Amerikaanse functionarissen een laadgedeelte dat vergelijkbaar was met dat van een regionaal vliegtuig.



De ontdekking van de ballon veroorzaakte een nieuwe diplomatieke crisis tussen de VS en China. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken stelde een gepland bezoek aan China op het allerlaatste moment uit. Volgens de VS was de ballon bedoeld om de militaire capaciteit van de VS in kaart te brengen.

Volgens China waren de ballonnen boven de VS en Latijns-Amerika daar door "overmacht" terechtgekomen. De reactie van de VS noemde de Chinese overheid "overdreven".