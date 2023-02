Chocoladefabrikant Barry Callebaut uit Lebbeke wint 'Factory of the Future'-award

"Zeven jaar geleden zijn we begonnen met ons project 'Smart Factory'", zegt Bram Van Genabet van Barry Callebaut. "We verzamelen eigenlijk constant informatie over een productielijn, zodat we efficiënter chocolade kunnen maken. Bijvoorbeeld : cacaobonen hebben een verschillend vetgehalte afhankelijk van het seizoen. En ook melkpoeder kan variëren qua vochtgehalte. Via sensoren in de machines kunnen we dat meten, en zo zien we welke factoren invloed hebben op de kwaliteit van onze chocolade. En dan kunnen we de machines bijsturen. Als mens is dat onmogelijk om die factoren perfect te meten, sensoren kunnen dat wel. Het is een beetje zoals een co-piloot in een vliegtuig. De machines adviseren onze medewerkers, maar het zijn wel nog altijd onze medewerkers die de machines moeten bijsturen."