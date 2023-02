Burgemeester D'Haese furieus over parlementaire vraag over Aalst carnaval, Ecolo trekt vraag terug in

Ecolo-parlementslid Simon Moutquin diende een vraag in voor minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Daarin vroeg hij of er 'gepaste maatregelen' zouden genomen worden voor mochten er 'racistische of antisemitische karikaturen opduiken in de Aalsterse carnavalsstoet'.

De vraag leidde tot heel wat heisa. Ondermeer burgemeester Christophe D'Haese van Aalst was verontwaardigd. Zelfs meer: "Aan onze freedom of speech kan men moeilijk raken, dit is een waanzinnige en zeer misplaatste vraag, een parlementslid onwaardig", zegt hij.

Volgens Ecolo-Groen is de vraag echter verkeerd geïnterpreteerd. Na de polemiek die erover ontstond, trok de partij de parlementaire vraag in de loop van de dag terug in.