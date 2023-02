Politiekoppel uit Kapellen veroordeeld voor drugsdealen: xtc en speed lagen binnen handbereik van 7-jarige dochter

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft 24 beklaagden veroordeeld in een grote drugszaak. Er zijn celstraffen uitgesproken tot 5,5 jaar. In de zaak zijn ook twee politiemensen van de zone Grens schuldig verklaard. Ze zouden niet meer actief zijn. Tijdens een huiszoeking vond de politie in hun huis in Kapellen een grote hoeveelheid xtc en speed. De drugs lag binnen handbereik van hun kind. J.V (36) kijgt 30 maanden cel, zijn vrouw S.R (38) krijgt 12 maanden met uitstel.