Familie van Layla uit Pelt naar Turkije vertrokken om te helpen

De situatie in Antakya is bijzonder ernstig. “Sinds twee dagen was er geen hulp, geen medische hulp, geen ambulance, geen politie, niemand daar behalve overlevenden, die probeerden met eigen handen hun familieleden van onder het puin te halen”, getuigt Layla. “Dat werkte tot op een bepaald niveau. Zware steenblokken konden zij niet weghalen, er zijn geen kranen of andere apparatuur.”