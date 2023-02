De vijf boeken van de week: de 344 nummers van Bruce Springsteen, de herkomst van onze koekjes en gebak en het Belgische voetbal tijdens WOII

Zo is er Louis Deceuninck: Antwerpdoelman en in het dagelijkse leven jurist en sportjournalist bij de Duitsgezinde krant "Volk & Staat". "Op dat moment waren er geen profvoetballers", legt Deswert uit op Radio 1. "Naast het voetbal had iedereen dus nog een vaste job. Deceuninck was sportjournalist en studeerde rechten. Hij was ook doelman in het nationaal studentenelftal, waar hij veel voetballers leerde kennen die later in de nationale ploeg terechtkwamen."

In zijn artikels had Deceuninck het over de suprematie van Duitse voetballers, vaak met antisemitische ondertoon. "Na de oorlog is daar een proces van gekomen, waar hij werd verdedigd door Standardspits Kapelle. Hij was verzetsman en later een bekend assisenadvocaat in Luik. Kapelle speelde samen met Deceuninck in het nationale studentenelftal. Ze hebben jarenlang dezelfde kleedkamer gedeeld en dat is een van de redenen waarom hij hem wilde verdedigen", vertelt Deswert.