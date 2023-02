Defensie hoopt vacatures in te vullen met pop-upstore in Brussels winkelcentrum Docks

"Defensie is nog te onbekend bij jongeren", klinkt het in een persbericht. "Door aanwezig te zijn in shoppingcentra, hoopt Defensie zijn zichtbaarheid te vergroten en jongeren te informeren over de bestaande jobmogelijkheden, zeker omdat het belangrijk is om openstaande vacatures onder de aandacht van het publiek te brengen, zeker door het tekort aan mankrachten op de arbeidsmarkt."