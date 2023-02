Turkse school op uitwisseling in Aarschot, net nu aardbeving thuisstad treft: "Onze gedachten zijn de hele tijd bij hen"

Tijdens hun verblijf wordt de Turkse delegatie opgevangen door verschillende gastgezinnen in Aarschot. De familie van leerlinge Raziye is zo'n opvanggezin. "Eén van de meisjes slaapt bij ons. We proberen haar zo goed mogelijk op te vangen. Ze belt vaak met haar familie en stuurt geregeld berichtjes om op de hoogte blijven", zegt Raziye. Ook bij lerares Rabia kan één van de leerlingen terecht. Zij heeft zelf Turkse roots, dus haar talenknobbel komt momenteel extra van pas. "Eén van de jongens logeerde bij mij. We volgen het nieuws op televisie en kregen de beelden van de ravage natuurlijk ook te zien. Ik zei hem dat we de tv gerust op een andere zender wilden zetten, maar dat wilde hij niet. Gisteren was er nog een naschok en dan stuurde hij meteen berichten naar zijn gezin om te checken of alles in orde was."