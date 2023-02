Fitheid van kinderen in Riemst wordt getest: leerlingen uit Bolder hebben de beste coördinatie, meisjes uit Herderen zijn de beste verspringers

In Riemst is een link met Nederland nooit ver weg. Ook voor deze fitheidstesten zo blijkt: "Alle testresultaten die we vandaag verzamelen gooien we bijeen en die gaan naar de universiteit van Amsterdam", zegt Jos Benders, huisarts en sportarts. "Ik ben zelf toevallig van Nederland en werk wel vaker samen met de universiteit van Amsterdam. Mijn collega Joost Burger is bewegingswetenschapper. Hij verwerkt al die individuele formulieren. En zo kan je per klas conclusies trekken en vergelijken tussen klassen."

En zo blijkt uit de meest recente cijfers bijvoorbeeld dat de leerlingen uit Bolder de beste coördinatie hebben en dat meisjes uit Herderen de beste verspringers zijn.