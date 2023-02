Verzakking in Riemst opgevuld met beton: "Kan onderdeel zijn van een onbekende gang of groeve" 

De verzakking in een huis in het bovenste deel van de Misweg werd vandaag opgevuld met beton. Bij renovatiewerken in een huis is daar maandag een verzakking vastgesteld. Die verzakking heeft de fundering van de woning deels ondergraven en loopt voor een stuk door onder de weg. "Ik ben heel blij dat alles terug hersteld is en de gemeente ongetwijfeld ook", klinkt het bij de eigenaar van het huis Jeroen Bemer.

2 weken eerder was er in dezelfde straat al een wegverzakking ontstaan door een waterlek. De mergelgroeve onder een deel van de Misweg werd daarom opgevuld met schuimbeton om zo opnieuw stabiliteit te creëren.