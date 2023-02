Gemeente Merchtem betaalt helft energiefactuur van sportverenigingen: "Zodat het voor sportclubs draagbaarder is"

De tegemoetkoming in de energiefactuur door de gemeente geldt voor de vaste gebruikers van Sportcomplex Dooren, zijnde Baseball Merchtem Cats, Hockey Blue Socks en voetbalclub KHO Wolvertem-Merchtem. "We zijn het gemeentebestuur ontzettend dankbaar", klinkt het bij Anton Siebelink, voorzitter van The Merchtem Cats. De baseballclub kan op deze manier zijn budget efficiënter gebruiken. "Dankzij deze tegemoetkoming kunnen wij onze financiële middelen investeren in de ontwikkeling van onze leden en onze sport. Doordat we nu de energiekost voor een groot deel gesubsidieerd krijgen, kunnen we bepaalde investeringen doen die we anders niet zouden kunnen doen of pas later."