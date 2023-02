Gemeenteraadszaal van Lichtervelde opnieuw in gebruik, half jaar nadat plafond instort

Op een ochtend in juli kwam het 20 jaar oude plafond van de gemeenteraadszaal plots naar beneden. Tot enkele minuten daarvoor hadden zeven mensen nog vergaderd in de zaal. Niemand raakte gewond, maar de schade was wel enorm. Na het incident week de gemeenteraad, en alle andere activiteiten die in de zaal doorgaan, uit naar het ontmoetingscentrum van Lichtervelde.

“Het plafond dat volledig naar beneden was gekomen, is deze zomer al weggehaald. Ook het meubilair was beschadigd en moest verwijderd worden”, zegt schepen van Openbare Werken Steven Kindt (CD&V). "Er is nu vooruitgang in de zaak. De verzekeringen en experts zijn lang geweest en we hebben de zaal terug gebruiksklaar gemaakt. Er is tijdelijk meubilair en tijdelijke voorzieningen om de zaal opnieuw te kunnen gebruiken."