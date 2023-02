Genk maakt komaf met handcarwashes: problemen met mensenhandel en milieuwetgeving

De situatie met de handcarwashes is de afgelopen jaren wel verbeterd. “Maar het probleem is nog niet opgelost. Daarom blijven ze op onze radar staan”, laat Annemie De Boye van het ARIEC weten. “Maar we zien wel een verbetering wat betreft de mensen die in de carwashes slapen, die niet weten voor wie ze werken of die zelfs niet betaald worden. Dat zijn de meest extreme situaties die we minder tegenkomen. Er is nog veel ruimte voor verbetering, maar we zijn al een heel eind op de goede weg”, besluit De Boye.