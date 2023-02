Minister Gennez maakt 5 miljoen vrij voor noodhulp aan slachtoffers van aardbeving, waarvan meer dan 4 miljoen voor Syrië

4 miljoen euro van de toegezegde hulp gaat naar een fonds van de Verenigde Naties dat burgers in het noordwesten van Syrië ondersteunt vanuit buurland Turkije. 1 miljoen gaat naar een rampenfonds van het Internationale Rode Kruis en de Rode Halve Maan.

"De situatie in het noordwesten van Syrië was al vóór de aardbeving ontzettend moeilijk", aldus Gennez. "Mensen hebben er weinig tot niets: geen infrastructuur, nauwelijks toegang tot elektriciteit of proper water, voedseltekort."

"Deze ramp dreigt van een zeer moeilijke situatie een hopeloze te maken. We mogen de Syrische bevolking dan ook nu niet aan hun lot overlaten", aldus de minister van Ontwikkelingssamenwerking.