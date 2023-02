Dora is een bewust alleenstaande moeder: "Het is mooi, maar ook intens en dat zal het blijven"

Dora was 35 toen haar biologische klok begon te tikken. "Ik had geen relatie meer en ik stelde me voor hoe het is om BAM te zijn. Ik informeerde me goed, maar de beslissing stelde ik steeds uit: jobopportuniteiten, reizen, me financieel veilig stellen, bedenk het. Tot ik echt bang was dat er een medisch probleem zou opduiken en dat ik spijt zou krijgen als ik het niet deed. Toen ben ik ervoor gegaan."