Spectaculaire operatie aan Rubenshuis in Antwerpen: 39 bomen over historische voorgevel getild met torenkraan

Rubens hechtte enorm veel belang aan zijn tuin. "Hij verzamelde oude boomsoorten. We weten dat hij een grote fan was van vijgen en Rousselet-peren. Ook appelbomen en mispels worden aangeplant omdat hij daar ook een voorkeur voor had."

De tuinman was een figuur voor wie Rubens veel respect had. "Willem, de hoofdhovenier, verdiende evenveel als de butler. De binnentuin was voor hem een canvas om zijn creativiteit in bot te vieren. Hij kon er zijn kleurenpalet testen. Het duurste boek uit Rubens’ bibliotheek was trouwens een botanische publicatie.”

In 2024 is de tuin al toegankelijk voor het publiek. Het onderhoud van de vernieuwde tuin zal verzorgd worden door de stad Antwerpen.