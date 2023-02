Lommel investeert 4 miljoen euro in GlazenHuis en opent nieuwe galerij met kunstwerken van Amerikaanse kunstenaars

De Amerikaanse kunstenaar Sam Aldridge heeft 10 weken gewerkt voor de nieuwe galerij en is nu weer terug in Lommel om zijn residentie en eigen werk verder te zetten. Hij is blij om zijn kunstwerken tentoongesteld te zien staan in de nieuwe galerij. Hoelang hij gewerkt heeft aan zijn kunstwerken? "Dat hangt af van kunstwerk tot kunstwerk", zegt hij. "Aan sommige werk je maar een halfuur, terwijl andere een paar uur tijd vragen."

"Ik werk al meer dan 15 jaar met glas. Ik was een demonstrerende glasartiest bij het pretpark Silver Dollar City in Amerika. Ik was studio manager bij het enige glasatelier in de Maldiven. Maar ik moet zeggen dat samenwerken met het GlazenHuis in Lommel tot nu toe mijn beste werkervaring was", zegt Aldridge vastbesloten. "Er is een gemeenschapsgevoel, er wordt gefocust op detail en iedereen hier is een familie. Ze moedigen je aan en ze begrijpen dat het maken van glaskunst soms een moeilijk proces is."