Zoon Bobbejaan Schoepen krijgt groen licht voor ontwikkelen van recreatiepark rond luchtvaart aan luchthaven Deurne

"De Vlaamse regering was heel enthousiast over ons dossier", vertelt Elke Vandersypen, woordvoerder van Captain Jack. "Alles wordt overdekt. Verwacht dus geen Bobbejaanland. We plannen een combinatie van educatieve projecten, sport en cultuur waarin luchtvaart centraal staat. Het is een ideale locatie, naast een de eigenlijke luchthaven van Deurne, waar je zicht hebt op de start- en landingsbaan."