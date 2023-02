Grondwaterpeil gestegen na natte januarimaand: hoog tot zeer hoog peil voor tijd van het jaar bij 2 op de 10 meetpunten

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) spreekt van goed nieuws, maar zegt dat er nog werk aan de winkel is. "We moeten de komende jaren blijven investeren in structurele oplossingen. De bovenste grondwaterlagen reageren sterk op de hoeveelheid regen die er al dan niet valt. De regen hebben we niet in de hand, maar met het beleid kunnen we er wel voor zorgen dat we dat water zo veel mogelijk vasthouden."