Fluvius treedt juridisch op tegen hardnekkige weigeraars van digitale meters

Fluvius zal nu stappen ondernemen voor wie de uitnodigingen blijft negeren. “Sinds enkele weken sturen we zogenaamde laatstekansbrieven naar de hardnekkige weigeraars. Voor alle duidelijkheid: dit gaat over klanten die ofwel expliciet aangaven geen digitale meter te willen, of die pertinent blijven weigeren om een afspraak te maken. Sommigen maken dan weer wel een afspraak, maar zijn niet thuis wanneer Fluvius langskomt. Bij deze klanten zullen we overgaan tot gerechtelijke procedures. We hopen dat het niet zover moet komen, maar het zal in een aantal gevallen ongetwijfeld wel zo zijn", duidt Verdoodt.