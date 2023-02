Goed klimaatnieuws: uitstoot door elektriciteitsproductie piekt volgende drie jaar en zal daarna niet meer toenemen

Die stijging was wel tijdelijk, volgens het agentschap. De uitstoot van de Europese elektriciteitsproductie zouden tegen 2025 met 10 procent afnemen. Maar die daling zal grotendeels gecompenseerd worden door een stijging in andere regio's. In het Midden-Oosten neemt de elektriciteitsproductie door gas toe en in Azië wordt steeds meer met kolen gestookt. Het IEA maakt daar ook een kanttekening bij: "De trends in de elektriciteitsopwekking door fossiele brandstof blijven afhankelijk van ontwikkelingen in de wereldeconomie, weersomstandigheden, brandstofprijzen en overheidsbeleid."