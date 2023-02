Het verhaal achter de pakkende foto's: 15-jarige Irmak werd in bed bedolven onder puin, jonge Mariam beschermt broertje Ilaaf 

Het drama vond plaats in de provincie Kahramanmaraş, in het zuiden van Turkije. Luchtbeelden tonen hoe groot de ravage aan het appartementsblok is. De meerdere verdiepingen tellende woning moet als een kaartenhuis in elkaar zijn gestort.



Ook op deze beelden zien we Mesut in zijn opvallende jas tussen de brokstukken bij zijn dochter waken.