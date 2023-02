Binnenkort weer overal muziek in de winkelstraten van Ieper: "Met nieuwe boxen die niet voor overlast zorgen"

De stad Ieper betaalt 50.000 euro om nieuwe muziekboxen te plaatsen in het winkelcentrum. "Uit een bevraging blijkt dat er een draagvlak is om een decennialange muzikale traditie nieuw leven in te blazen", klinkt het bij Jurgen Crombez van het Centrummanagement, een vereniging van Ieperse handelaars die de economische leefbaarheid en commerciële aantrekkelijkheid van de binnenstad wil versterken.



De vorige muziekboxen zorgden voor heel wat ophef bij de bewoners van appartementen in de buurt. Ze vonden de muziek te luid. Sommigen gingen zelfs zo ver dat ze installaties saboteerden door boxen te blokkeren en draden door te knippen. "Ik was nu zo content dat het eindelijk stil was", klinkt het bij een buurtbewoner. "Het raam van mijn bureau bevindt zich boven een luidspreker. Door dat geschetter kon ik niet meer werken en in de zomer moest ik mijn raam dicht laten."