IJsmaker Djordy Van Kemseke (27) uit Schilde wint Belgisch Kampioenschap Ijsbereiding

Voormalig Belgisch kampioen Julien Limbach van Gelato Giuliano in Antwerpen weet maar al te goed wat de titel met je zaak doet. "We waren nog maar net open toen we met de wedstrijd deelnamen vorig jaar. We hadden een ijs gemaakt van eekhoorntjesbrood waar we een crumble hadden bijgedaan van zwarte olijven, pistache en gepofte boekweit", zegt Limbach. "Het was een heuse belevenis en qua aantal klanten was het achteraf ook de moeite."