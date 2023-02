Sporza-presentator en voetbalanaliste Imke Courtois is zwanger, en wordt bewust alleenstaande moeder

Voor Courtois is het een weloverwogen beslissing. “Ik wist al van vroeg dat ik ooit mama wil worden, maar ik ben daar zeer doordacht mee omgesprongen. Ik wilde eerst mijn voetbalverhaal schrijven, financieel wat zekerheid opbouwen en voldoende rust bij mezelf vinden om meer structuur in mijn leven toe te laten.”

Dat zijn belangrijke parameters, vertelde Isabelle Stuyver, psychologe aan het fertiliteitscentrum in het UZ Gent, eerder aan VRT NWS. "We checken altijd wat de draagkracht en zelfredzaamheid is van de vrouw. Ook een netwerk is heel belangrijk, zowel op emotioneel als op praktisch vlak. Het helemaal alleen doen is niet evident."

Interviews over haar zwangerschap komen er niet: Imke Courtois zal, zo staat in het persbericht, “alleen antwoorden op de vragen die haar kindje haar later zal stellen”.