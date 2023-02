Inbrekers maken gat in dak van supermarkt in Scherpenheuvel-Zichem en stelen een heleboel sigaretten

Medewerkers van de winkel merkten de ravage woensdagochtend op toen ze aan het werk gingen. "Ik zag meteen dat er veel rommel lag en dat er spullen verdwenen waren", vertelt medewerker Jelle. "Ze zijn langs een gat in het dak binnengeraakt. Daarna zijn ze naar de kassa's gegaan om een heleboel sigaretten mee te nemen."

Om vanop het dak tot op de winkelvloer te raken, moesten de dieven een afdaling van zo'n zes meter maken. "Daarvoor hebben ze een ladder gebruikt", weet winkelverantwoordelijke Hans Vanbrusselen. "Ze zijn waarschijnlijk ook weer langs het dak naar buiten gegaan, want er is verder geen schade aan deuren of ramen."

Door via het dak binnen te dringen, konden de inbrekers het alarm omzeilen. Er zijn wel camerabeelden waarop te zien is hoe één dief de dozen met sigaretten leegmaakt. Hoeveel er precies is gestolen, wordt nog onderzocht.