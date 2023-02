Klopjacht op verdachte auto in Zaventem eindigt met aanrijding: verdachten kunnen ontkomen

"Dinsdagavond rond 19.20 uur liep er een melding binnen over een inbraak op de Mechelsesteenweg in Sterrebeek", vertelt woordvoerster Ellen Vanderpoel van de Zaventemse politie. "Er werd een beschrijving van twee personen doorgegeven. Vijf minuten later is onze patrouille het voertuig van de verdachten tegengekomen op de Tramlaan en werd de achtervolging ingezet. Daarbij kregen ze al meteen bijstand van de collega’s van politiezone WOKRA (Wezembeek-Oppem/Kraainem)."