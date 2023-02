Legendarisch vliegtuig aan discotheek Kokorico in Zomergem beschadigd

Het zal niet gemakkelijk worden om de schade aan het vliegtuig te herstellen. "Het is een vliegtuig uit de jaren 50. Dus het zal moeilijk worden om de juiste vervangstukken te vinden. Je kan die niet zo maar op de markt of online vinden. Reserve-propellers heb ik nog liggen. Ik had die al eerder eens laten maken, want het is niet de eerste keer dat een vrachtwagen tegen de propellers rijdt. Maar de koepel voor de neus is een ander verhaal. Ik weet niet hoe we dat gaan oplossen. Het zal een dure neus worden, vrees ik."