Liveblog - Al meer dan 8.100 doden geteld na zware aardbevingen in Turkije en Syrië

"De Europese Unie heeft al 20 jaar een mechanisme voor rampenbestrijding om snel en gecoördineerd te reageren bij rampen", zegt Hans Das, hoofd van het Europese directoraat-generaal noodhulp. "Elk land ter wereld kan hulp vragen als het in nood is. Er zijn nu 33 teams beschikbaar in het Turkije. Die komen van 20 verschillende lidstaten en 3 andere Europese landen."

Vandaag vertrekt de eerste delegatie van het Belgische interventieteam B-Fast naar Turkije. Ons land zal er een veldhospitaal oprichten en bemannen om de druk op de Turkse ziekenhuizen na de aardbevingen van gisteren te verlichten. Is dat een late reactie? "Elke lidstaat reageert op zijn eigen tempo en manier. Snelheid is inderdaad belangrijk, maar het is minstens even belangrijk dat alles gecoördineerd gebeurt. Het was een slimme keuze van België om in te zetten op een medisch team, in de plaats van een reddingsteam. Als alle lidstaten inzetten op dezelfde capaciteiten, is dat niet interessant."

Das benadrukt wel dat het belagnrijk is dat alle lidstaten meer investeren in een betere voorbereiding en hogere paraatheid voor natuurrampen. "We zien een duidelijke toename van overstromingen en natuurrampen. Daar moeten we ons allemaal op voorbereiden. Preventief waar mogelijk en reactief waar nodig."