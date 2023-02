Op Campus Diepenbeek zullen duurzame verkeerssituaties getest worden

Onder de naam "MIA in Actie" zal er een Living Lab of innovatieomgeving komen op Campus Diepenbeek. "We gaan samen met een tiental bedrijven kijken wat de toekomst is van het verkeer en waar er nu nog knelpunten zijn", gaat Beliën verder. "Daar ontwikkelen we nieuwe materialen of tactieken voor en die testen we in Diepenbeek in een reële situatie. Zo zien we hoe de gebruiker en de omgeving daarop reageert."