Maggie De Block krijgt karikatuur van carnavalsgroep Dobbelteup: "Satire moet kunnen"

Omdat na corona eindelijk weer carnaval kan gevierd worden zonder beperkingen, kozen de Ninoofse carnavalisten dit jaar voor het algemene carnavalsthema ‘Brekt ooëtj a kot’. De keuze om uit te pakken met een karikatuur van volksvertegenwoordiger Maggie De Block (Open VLD) lag dan ook voor de hand: "Daarmee sluiten we aan op het thema van dit jaar, en ook op het thema ‘Resikleert isj een teema’ van twee jaar geleden", zegt Danny Jaumol van Dobbelteup. Hoewel ze door corona extra veel tijd hadden om de praalwagen klaar te stomen, zijn ze toch bij Aalsterse buren te rade gegaan om de karikatuur te maken.

"Omdat de uitspraak "blijf in uw kot" van Maggie De Block tijdens de coronaperiode zo populair werd, hebben we met onze vereniging besloten om een groot figuur van 4,20 meter uit piepschuim van haar na te maken. Dat sluit mooi aan bij het huidige carnavalsthema", zegt Danny, die ook op het idee kwam om Maggie De Block persoonlijk uit te nodigen. Via partijgenote en burgemeester van Ninove, Tania De Jonge, werd contact gelegd en de carnavalsvereniging is blij dat de voormalige minister op de vraag is ingegaan.

Het resultaat viel duidelijk in de smaak bij Maggie De Block. "Ik was nieuwsgierig toen ik hoorde dat ik zou worden afgebeeld tijdens carnaval Ninove. Daarom ben ik komen kijken. Ik ben al vaker afgebeeld in carnavalsstoeten, maar ik wist niet hoe zoiets eraan toe ging", zegt ze. "Ik vind het goed gelukt. Satire moet kunnen. Die uitspraak van “blijf in uw kot” zal mij wel nog een tijdje blijven achtervolgen", besluit De Block. De praalwagen is nog niet helemaal klaar, maar Dobbelteup heeft nog tot eind februari vooraleer ze ermee moeten uitpakken in de stoet.