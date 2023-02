Maldegem blikt met 4.000 bezoekers tevreden terug op Parkcross

Zo'n 4.000 toeschouwers zakten af naar de Maldegemse Parkcross. De cross is traditioneel de eerste veldrit na het wereldkampioenschap en krijgt daarom dikwijls de officieuze titel ‘de herkansing van het WK’ mee, al was dit jaar de top-2 van het WK niet present. Maar schepen van sport Peter Van Hecke (N-VA) was best tevreden met de opkomst: "Dat is meer dan de vorige jaren en we gaan er ook niet flauw over doen dat het mooie weer daar veel mee te maken heeft. Het is zowat de mooiste dag van deze winter."