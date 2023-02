Man die arts en vriend aanviel met mes in Sint-Jozefskliniek in Izegem aangehouden voor poging tot moord

De spoedarts hield lichte verwondingen over aan het steekincident en hij zou over een paar dagen opnieuw aan het werk kunnen. De arts was opgeroepen om een verwarde man te verzorgen, maar die man haalde plots een mes boven. Ook de vriend van de man, die hem nog naar de spoedafdeling had gebracht, raakte zwaargewond. Hij is ondertussen buiten levensgevaar.